Николай Запрягаев назначен и. о. гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока

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Николай Запрягаев, занимавший пост замглавы Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по развитию бизнеса, назначен на должность исполняющего обязанности гендиректора корпорации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

В министерстве пояснили, что на прежней должности Запрягаев отвечал за проектное управление, резидентскую политику, взаимодействие с органами власти и институтами развития.

Возглавлявший ранее КРДВ Игорь Носов скончался 8 февраля в возрасте 43 лет. Он занимал должность генерального директора с мая 2021 года. О причинах и обстоятельствах смерти Носова не сообщалось.