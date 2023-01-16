15:42Политика
Гауптвахты для мобилизованных оборудуют в ЦВО
Фото: Агентство "Москва 24"/Киселев Сергей
Специальные здания с помещениями для содержания задержанных военнослужащих ВС РФ создадут в учебных центрах Центрального военного округа (ЦВО). Они расположатся на территории трех федеральных округов – Приволжского, Сибирского и Уральского, заявил врио командующего округа Александр Линьков.
"Настоящим сообщаю, что командирам воинских частей-формирователям, ответственным за подготовку мобилизованных военнослужащих, даны соответствующие указания на организацию оборудования помещений воинской части для содержания задержанных военнослужащих, привлекаемых к дисциплинарной ответственности", – цитирует его ТАСС.
Так Линьков ответил на запрос думского парламентария Максима Иванова, который направил соответствующее письмо в Минобороны РФ.
Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева рассказала, что заключенные, принимающие участие в спецоперации, были помилованы до того, как их перевезли из колонии. Однако сама процедура является гостайной.
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