Новым председателем правящего в Германии ХДС стал Армин Лашет

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Армин Лашет избран новым председателем правящей в Германии партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), сообщает РИА Новости.
За Лашета был отдан 521 голос, за Фридриха Мерца – 466. Делегаты съезда ХДС должны будут в письменном виде подтвердить свой выбор после голосования в режиме онлайн. После этого результаты подсчета опубликуют 22 января.
Уточняется, что Лашет во время своей предвыборной речи поддержал политику консенсуса и объединения немецкого общества, а также назвал политику канцлера Ангелы Меркель успешной.
Ранее президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса. Поднимались вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин.