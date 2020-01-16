Кадыров проходит курс лечения – пресс-секретарь

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Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Альви Каримов.

Ранее на сайте главы и правительства Чечни было опубликовано распоряжение Кадырова о назначении и. о. главы региона премьера Муслима Хучиева на период своей "временной нетрудоспособности".

По словам Каримова, это обычная практика, которая предусмотрена конституцией республики, а также используется в других субъектах.

Он напомнил, что ранее также во время отпусков Кадырова полномочия неоднократно передавались Муслиму Хучиеву и его предшественникам.