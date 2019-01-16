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16:18

Лавров пошутил про красную кнопку на большой пресс-конференции

политика происшествия

16:18

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Глава российского МИД Сергей Лавров пошутил про красную кнопку во время большой пресс-конференции по итогам 2018 года в Москве, передает РИА Новости.

На пресс-конференции у журналистки американского телеканала CBS не получалось задать Лаврову вопрос, так как у нее не был включен микрофон. Это заметила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она обратилась к журналистке, посоветовав ей "нажать кнопку". "Только не красную", – пошутил тогда Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что на конференции "Средиземноморье: римский диалог" Лавров рассмешил зал, сравнив политику Запада с супружеской изменой. Министр напомнил об обвинениях Финляндии и Норвегии во вмешательстве России в работу GPS во время учений НАТО Trident Juncture. По его словам, заподозрив жену в измене, вежливый человек спрашивает у нее напрямую, а не через СМИ. Присутствующие в зале отреагировали на сравнение главы МИД смехом и аплодисментами.

политика происшествия

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