Эксперт оценил планы Украины возобновить производство Ан-124

Военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал информацию, что на Украине планируют производить самолеты Ан-124 "Руслан". По его словам, с предприятия "Антонов", которое и собирается возобновить производство Ан-124, ушли ведущие специалисты, а также прежнее руководство.
"Ан-124 "Руслан" – уникальный самолет, но не настолько он востребован в мире. Поэтому их и было всегда немного. В постоянной работе они задействованы мало, их особенно активно использовала компания "Волга-Днепр". Они исполняли там разные заказы вроде переброски грузов. Но это было не на постоянной основе", – сказал Коновалов в беседе с RT.
Эксперт отметил, что у Украины имеется потенциал, чтобы развивать только транспортную авиацию.
"Перспективы развития истребительной, бомбардировочной, штурмовой, да какой угодно другой авиации у Украины нет. Поскольку с советских времен осталась законченная линейка по производству транспортных самолетов, как раз Ан-124, изначально думали, что перспективы будут", – сказал военный эксперт.
Ранее в интернете появилась информация о продаже самолета Ан-124 "Руслан". Его стоимость составила 833,2 миллиона рублей. Сообщается также, что самолет был выпущен в 1994 году и его состояние "удовлетворительное".
Ан-124 "Руслан" – один из самых крупных грузовых самолетов мира. Он был создан в 1980-х годах в опытно-конструкторском бюро "Антонова" при участии ведущих НИИ, предприятий, организаций авиационной промышленности СССР.
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