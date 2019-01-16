Россия продолжит работу по спасению ДРСМД

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Россия продолжит работу по спасению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы по-прежнему готовы работать по спасению ДРСМД. Надеюсь, что те европейские страны, которые в этом заинтересованы, может быть, больше, чем кто-либо другой, тоже приложат усилия, чтобы не плестись в хвосте американской позиции", – сказал он в ходе большой пресс-конференции по итогам 2018 года, передает ТАСС.

Лавров также выразил надежду на то то, что страны ЕС не будут послушно принимать заявления в НАТО, возлагающие всю вину на Российскую Федерацию, и будут стараться воздействовать на Вашингтон, чтобы он занял более ответственную позицию по отношению ко всем членам международного сообщества.

Ранее 15 января замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам консультаций между РФ и США в Женеве заявил об отсутствии продвижения по теме ДРСМД. По словам дипломата, "позиция США застыла в своей бескомпромиссности и безаппеляционности требований к России". Он также отметил, что американская сторона не желает считаться с претензиями России по ДРСМД и идет на разрушение соглашения.

В начале декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила, что РФ неукоснительно соблюдает положения ДРСМД, и США об этом известно.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности подписали в 1987 году. Тогда СССР и США договорились уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности и не производить их в будущем.