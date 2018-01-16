ЦИК рассмотрел заявки всех кандидатов в президенты

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России 16 января рассмотрела заявления последних трех кандидатов в президенты, сообщает ТАСС. Таким образом избирательную кампанию продолжат 17 претендентов на пост президента России.
"Мы закончили процедуру рассмотрения представленных документов, больше не может никого быть. По суду если только кто-то будет восстановлен, но я заявлений новых [в суд] не вижу", – сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
Срок выдвижения кандидатов-самовыдвиженцев завершился 7 января, кандидатов от партий – 12 января.
16 января ЦИК разрешил лидеру общественного движения "Национальный родительский комитет" Ирине Волынец, баллотирующейся от Народной партии России, открыть избирательный счет и начать сбор подписей. Кандидату от Родной партии Марине Копенкиной отказали из-за нарушений при проведении съезда и непредоставлении необходимых документов.
Депутат гордумы Волгограда Олег Булаев, выдвинутый Коммунистической партией социальной справедливости, снял свою кандидатуру с выборов, чтобы не дробить коммунистический электорат.
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