ЦИК рассмотрел заявки всех кандидатов в президенты

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России 16 января рассмотрела заявления последних трех кандидатов в президенты, сообщает ТАСС. Таким образом избирательную кампанию продолжат 17 претендентов на пост президента России.

"Мы закончили процедуру рассмотрения представленных документов, больше не может никого быть. По суду если только кто-то будет восстановлен, но я заявлений новых [в суд] не вижу", – сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Срок выдвижения кандидатов-самовыдвиженцев завершился 7 января, кандидатов от партий – 12 января.

16 января ЦИК разрешил лидеру общественного движения "Национальный родительский комитет" Ирине Волынец, баллотирующейся от Народной партии России, открыть избирательный счет и начать сбор подписей. Кандидату от Родной партии Марине Копенкиной отказали из-за нарушений при проведении съезда и непредоставлении необходимых документов.

Депутат гордумы Волгограда Олег Булаев, выдвинутый Коммунистической партией социальной справедливости, снял свою кандидатуру с выборов, чтобы не дробить коммунистический электорат.