Кремль напомнил "Левада-центру" правила работы во время выборной кампании

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что по закону об иноагентах социологическая организация "Левада-центр" не может публиковать опросы о политических настроениях россиян во время выборной кампании.

"В данном случае речь идет о том, что предписано законом. Вы знаете, что есть другие крупные организации, которые занимаются социологическими исследованиями. Безусловно, "Левада-центр" – это крупная организация, которая имеет свой авторитет, но, к сожалению, по требованиям законов, будучи агентом, организация не сможет выполнять эту деятельность", – сказал Песков, передает РИА Новости.

Осенью 2017 года Лев Гудков заявил, что центр не сможет провести exit poll в ходе предстоящих президентских выборов 2018 года из-за статуса иностранного агента. Он также отметил, что "Левада-центр" возобновит публикацию опросов в конце марта – начале апреля.

Президентская кампания в России официально стартовала 18 декабря, а выборы назначены на 18 марта 2018 года.