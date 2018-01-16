Кремль напомнил "Левада-центру" правила работы во время выборной кампании

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что по закону об иноагентах социологическая организация "Левада-центр" не может публиковать опросы о политических настроениях россиян во время выборной кампании.
"В данном случае речь идет о том, что предписано законом. Вы знаете, что есть другие крупные организации, которые занимаются социологическими исследованиями. Безусловно, "Левада-центр" – это крупная организация, которая имеет свой авторитет, но, к сожалению, по требованиям законов, будучи агентом, организация не сможет выполнять эту деятельность", – сказал Песков, передает РИА Новости.
Осенью 2017 года Лев Гудков заявил, что центр не сможет провести exit poll в ходе предстоящих президентских выборов 2018 года из-за статуса иностранного агента. Он также отметил, что "Левада-центр" возобновит публикацию опросов в конце марта – начале апреля.
Президентская кампания в России официально стартовала 18 декабря, а выборы назначены на 18 марта 2018 года.
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