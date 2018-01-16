Песков принял к сведению жалобу Зюганова

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал жалобу лидера КПРФ Геннадия Зюганова, сообщает "Газета.ру". Ранее Зюганов направил письмо Владимиру Путину с просьбой предотвратить использование ТВ для "контрпропаганды" против кандидата в президенты Павла Грудинина.

"Это можно воспринимать как "для сведения". Потому что, если речь идет об официальной жалобе, связанной с выборным процессом, то, конечно, ее нужно адресовать в Центральную избирательную комиссию", – отреагировал Дмитрий Песков.

По его словам, президент не может влиять на редакционную политику телевизионных каналов.