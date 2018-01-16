Поклонская прокомментировала слова Собчак о "неполноценности" крымчан

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По мнению депутата Госдумы от "Единой России" Натальи Поклонской, только внутреннее вредительство и чванство позволяют некоторым политикам спекулировать на теме прав крымчан.

"Считаю, что только внутреннее вредительство и чванство некоторых чиновников, политиков, быстро подстраивающихся под конъюнктуру, позволяют спекулировать на тему полноценности прав крымчан и других граждан России. Но это личная беда таких "политиков", которая свидетельствует об ущербности их взглядов, а не людей", – сказала она в разговоре с РИА Новости.

Экс-прокурор Крыма подчеркнула, что одной из главных задач ответственного политика является "делать так, чтобы не было даже повода говорить о какой-то неполноценности граждан России".

Ранее Ксения Собчак завила, что жители Крыма ущемлены в своих правах в сравнении с остальными россиянами. В качестве примера телеведущая привела непроведение на полуострове матчей чемпионата мира по футболу.

Сами крымчане отметили, что города, которые будут принимать матчи, были определены задолго до того, как Крым стал снова частью российского государства. При этом глава парламентского комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков заявил РИА Новости, что жители Крыма будут активно поддерживать на чемпионате свою национальную команду – сборную России.