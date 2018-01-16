Поклонская прокомментировала слова Собчак о "неполноценности" крымчан

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
По мнению депутата Госдумы от "Единой России" Натальи Поклонской, только внутреннее вредительство и чванство позволяют некоторым политикам спекулировать на теме прав крымчан.
"Считаю, что только внутреннее вредительство и чванство некоторых чиновников, политиков, быстро подстраивающихся под конъюнктуру, позволяют спекулировать на тему полноценности прав крымчан и других граждан России. Но это личная беда таких "политиков", которая свидетельствует об ущербности их взглядов, а не людей", – сказала она в разговоре с РИА Новости.
Экс-прокурор Крыма подчеркнула, что одной из главных задач ответственного политика является "делать так, чтобы не было даже повода говорить о какой-то неполноценности граждан России".
Ранее Ксения Собчак завила, что жители Крыма ущемлены в своих правах в сравнении с остальными россиянами. В качестве примера телеведущая привела непроведение на полуострове матчей чемпионата мира по футболу.
Сами крымчане отметили, что города, которые будут принимать матчи, были определены задолго до того, как Крым стал снова частью российского государства. При этом глава парламентского комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков заявил РИА Новости, что жители Крыма будут активно поддерживать на чемпионате свою национальную команду – сборную России.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: