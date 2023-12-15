Гайана и Венесуэла договорились не применять силу в споре по Эссекибо

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Венесуэла и Гайана договорились ни при каких обстоятельствах не использовать силу в территориальном споре вокруг Эссекибо. Об этом со ссылкой на совместное заявление по итогам переговоров лидеров стран сообщает РИА Новости.

Президенты Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али провели первую встречу после обострения спора о территории Эссекибо.

"Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать силой или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах, включая те, которые вытекают из каких-либо разногласий, существующих между обоими государствами", – указано в документе по итогам переговоров.

В тексте декларации также указано, что стороны решили избегать эскалации конфликта и решать любой спор согласно международному праву, включая Женевское соглашение от 17 февраля 1966 года.

Помимо прочего, лидеры двух стран пришли к согласию о создании комиссии на уровне глав МИД для взаимодействия по территориальному вопросу. Следующая встреча Мадуро и Али планируется в ближайшие три месяца.

Ранее сообщалось, что лидеры стран условились продолжать диалог для разрешения спора о территории Эссекибо.

Правительство Венесуэлы до этого внесло изменения в законодательство для включения спорной территории Эссекибо в состав государства. Соответствующий референдум прошел 3 декабря, на нем 95,93% жителей страны одобрили включение территории в состав страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной должен быть решен путем мирных и взаимоприемлемых задач. Российский МИД также выступает против любого давления извне и вмешательства других государств в данные "деликатные вопросы".