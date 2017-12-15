В Совфеде прокомментировали продление санкций против России

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что продление Евросоюзом санкций против России стало очередным доказательством полной зависимости от США.

Это случилось потому, что от Вашингтона "не было отмашки" об обратном, считает он. "Поэтому санкции будут продлеваться до тех пор, пока ситуация не поменяется. Но мы к этому были готовы и даже не думали, что что-нибудь может поменяться", – цитирует RT Джабарова. Он предположил, что продления санкций никто не заметил.

Ранее стало известно, что лидеры стран ЕС договорились продлить экономические санкции в отношении России на полгода. Заявление сделал председатель Европейского совета Дональд Туск в своем микроблоге в Twitter. Дополнять санкции не планируется.