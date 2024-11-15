Москалькова попросила Минобороны разъяснить механизм демобилизации

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Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила министерство обороны разъяснить механизм демобилизации. Об этом пишет "Интерфакс".

Она обратила внимание, что в случае ошибочного призыва гражданина уведомление об этом поступает командиру воинской части, однако у него нет полномочий по демобилизации.

"Какой ему нужно документ издать, чтобы демобилизовать человека?" – спросила омбудсмен замглавы военно-медицинского управления оборонного ведомства Александра Серговенцева.

Он, в свою очередь, пообещал задать этот вопрос начальнику главного управления кадров министерства обороны.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявлял, что призывников, попавших на службу этой осенью, не будут привлекать к участию в СВО.

Вице-адмирал отмечал, что примерно треть призывников попадет в учебные соединения и воинские части. Там они будут изучать современную военную технику. После окончания обучения и получения военно-учетной специальности их направят в войска.

