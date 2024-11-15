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15 ноября, 16:14

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Bloomberg: Шольц может провести телефонный разговор с Путиным впервые за почти два года

СМИ заявили о планах Шольца позвонить Путину впервые за почти два года

Фото: ТАСС/ЕРА/FILIP SINGER

Канцлер ФРГ Олаф Шольц собирается провести телефонный разговор с Владимиром Путиным впервые за почти два года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, они планируют провести разговор в пятницу, 15 ноября.

Ранее СМИ уже писали, что Шольц готов провести телефонный разговор с Путиным в скором времени. Вместе с тем канцлер отметил, что не будет проводить разговор в одностороннем порядке. По его словам, такие переговоры не могут проходить без согласования с немецкими партнерами.

О готовности к разговору с Путиным также сообщал председатель Христианско-демократического союза (ХДС) и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц. Тем не менее он тоже заявлял о необходимости согласовывать переговоры с партнерами по Европе и США.

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