Суд Франции выдал ордер на арест президента Сирии Асада – СМИ

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Французский суд выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада. Его обвиняют в применении химического оружия в 2013 году, сообщает агентство AFP, ссылаясь на источники.

По информации агентства, всего по делу о применении химоружия выдано четыре ордера на арест. Кроме президента Сирии, обвиняются его брат Махер Асад – командующий Республиканской гвардией страны, а также два генерала, имена которых не назвали. Всем предъявлены обвинения против человечества и в соучастии в военных преступлениях.

Агентство уточняет, что в Дамаске информацию о выдаче ордера на арест Асада пока не прокомментировали.

Впервые информация об использовании Сирией химоружия появилась 23 декабря 2012 года. Летом 2013-го специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Роберт Серри сказал, что в секретариат ООН поступило 13 сообщений о применении химических отравляющих веществ.

Позже организация "Врачи без границ" оценила общее число пострадавших в результате применения Сирией химоружия в 3,5 тысячи человек. Власти страны и оппозиция отвергали обвинения.

Кризис удалось разрешить благодаря вмешательству России, которая выдвинула план ликвидации сирийского химоружия и заручилась согласием руководства этой страны поставить под международный контроль его запасы.

Вывоз и уничтожение сирийского химического арсенала контролировала совместная миссия ООН и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). В июне 2014 года все запасы химоружия вывезли из Сирии.

Ранее Асад заявил, что Запад развязал третью мировую войну в формате прокси-войны. Он сказал, что западные страны воюют руками нацистов на Украине и террористов в Сирии. Сирийский лидер отметил, что современное оружие, особенно ядерное, не даст этому противостоянию перейти в традиционный формат мировой войны.

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