Израильские военные задержали одного из руководителей отделения ХАМАС в Рамалле

Фото: ТАСС/AP/Tsafrir Abayov

Военнослужащие Армии обороны Израиля задержали одного из руководителей отделения ХАМАС в Рамалле Хусейна Абу Квейка, сообщает ТАСС со ссылкой на израильские СМИ.

По их данным, его задержали в ходе рейда в городе Эль-Бира на Западном берегу реки Иордан. Израильские военные арест Абу Квейка еще не подтвердили.

Ранее стало известно, что армия Израиля начала штурм крупнейшего в секторе Газа больничного комплекса "Аш-Шифа". Сообщается, что военные официально уведомили медицинский персонал.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

11 ноября израильские войска достигли окрестностей больницы "Аш-Шифа" в городе Газа. Отмечалось, что в непосредственной близости от здания больницы "Аш-Шифа" идут бои. Персонал медучреждения не может покинуть здание даже для того, чтобы захоронить погибших.

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