США задействуют бомбардировщик B-52 в совместных учениях с Южной Кореей – СМИ

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США намерены отправить стратегический бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие, в Южную Корея для участия в совместных авиационных учениях. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Yonhap.

Совместные учения запланированы на 15 ноября. В ходе маневров бомбардировщик будет сопровождать корейские истребители и пролетит в воздушном пространстве Корейского полуострова.

Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что с начала года США перебросили в Южную Корею колоссальные ядерные средства, ставя тем самым ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерной войны. Он напомнил, что в этом году США уже перебросили в Республику Корея атомную подлодку, стратегический бомбардировщик и атомную авианесущую ударную группу.

Сун Нам подчеркнул, что проблему Корейского полуострова через переговоры невозможно решить, до тех пор, пока Вашингтон кардинально не поменяет свою политику.



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