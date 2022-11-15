Совбез ООН проведет 16 ноября заседание по Украине

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Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет в среду, 16 ноября, собрание по вопросу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу работы Совбеза.

"Заседание намечено на 23:00 по московскому времени. Тема обозначена как "поддержание мира и безопасности на Украине", – говорится в сообщении.

До этого поступила информация, что ООН приняла проект резолюции о выплате репараций Россией Киеву. Инициативу поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена воздержались.

Согласно проекту, в сотрудничестве с украинской стороной рекомендуется создать список нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, который понесла Украина из-за действий РФ.

Российская сторона не поддержала подобный документ, отметив, что проект со стороны правового поля не выдерживает критики.

В свою очередь, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ООН после резолюции о российских репарациях Украине стоит призвать к возмещению США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим государствам.

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