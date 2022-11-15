Власти США могли бы улучшить медицинское обслуживание осужденных россиян – Антонов

Фото: depositphotos/tupungato

Администрация США могла бы улучшить медицинское обслуживание и питание находящихся в американских тюрьмах россиян. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, которые передает ТАСС, у россиянина Романа Селезнева, находящегося в тюрьме города Батнер, болезни от нахождения в тюрьме только обостряются. Посольство России в США будет требовать перевода Селезнева в другое пенитенциарное учреждение.

Антонов добавил, что намерен поставить перед Белым домом вопрос о необходимости смягчения неоправданно суровых условий содержания россиян в американской пенитенциарной системе.

Ранее Антонов сообщал, что дипломаты будут добиваться возвращения на родину граждан, которые отбывают заключение в США. По его словам, вопрос возможного обмена граждан двух государств является чувствительным и важным.

До этого американский лидер Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер (баскетболистку, осужденную по статье о контрабанде запрещенных веществ) и Пола Уилана. Детали инициативы, направленной Москвой, не уточнялись.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!