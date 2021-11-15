Бизнес пожаловался вице-премьеру на изменения в законе об объектах культурного наследия

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Общественное объединение "Опора России" попросило вице-премьера РФ Марата Хуснуллина не поддерживать изменения в Федеральном законе "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо президента организации Александра Калинина.
Действующим законодательством предусмотрено, что федеральный орган устанавливает критерии территорий, в отношении которых органы охраны культурного наследия могут предполагать наличие археологических объектов. В предложенных же министерством культуры РФ изменениях говорится о всех территориях, за определенными исключениями, что может привести к необходимости проведения историко-культурных экспертиз повсеместно.
Наряду с этим представители бизнес-сообщества обращают внимание на тот факт, что нормативно не установлены принципы ценообразования, основания для обжалования результатов, а также гарантии своевременного проведения подобных экспертиз. Кроме того, требования к соответствующим специалистам слишком завышены, что сужает перечень возможных участников процедуры, считают в "Опоре России".
По мнению бизнес-сообщества, законопроект негативно скажется на всей строительной отрасли России, что приведет к удорожанию и увеличению сроков возведения зданий, а также усложнению "и без того непростых разрешительных процедур".
Ранее сообщалось, что фасаду дома Пантелеева на улице Земляной Вал вернули исторический облик. Здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Во время работ реставраторы ориентировались на аналоги и архивные фотоснимки.
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