Медведев вспомнил, как пел в хоре

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Дмитрий Медведев на встрече с деятелями культуры и искусства рассказал, что во время учебы некоторое время занимался хоровым пением, но вовремя ушел, сообщает РИА Новости.

В ходе встречи худрук Мариинского театра Валерий Гергиев отметил, что хоровое пение сегодня не пользуется такой популярностью, как раньше, и предложил активнее привлекать к этому школьников.

"Я тоже пел, но вовремя ушел", – отметил премьер. Худрук Мариинки в ответ заметил: тем не менее то, что вы делали хоть какое-то время, сказалось в хорошем смысле, а не в плохом.

Ранее Медведев пошутил на совещании о развитии генетических технологий в РФ, предложив ее участникам, не успевшим сделать прививку от гриппа, воспользоваться случаем и привиться от лихорадки Эбола.