Путин назвал ключевую проблему в отношениях России с США

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Судьба договоров СНВ-III и РСМД находится в числе основных вопросов на повестке возможного российско-американского саммита. Такое заявление сделал Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о вероятных темах встречи с Дональдом Трампом, передает ТАСС.

Президент России подчеркнул, что хочет обсудить с лидером США проблему стратегической стабильности, экономические отношения, ситуацию в Сирии и Иране, а также северокорейскую ядерную программу.

"Есть перспективные направления, в развитии которых заинтересованы как США, так и мы", – сказал Путин. Он отметил необходимость диалога на высшем и экспертном уровнях.

По словам главы государства, антироссийские санкции США могут сказаться на графике контактов лидеров двух стран. В настоящее время Москва и Вашингтон готовятся к беседе президентов на полях саммита G20 в Аргентине.

"Любые недружественные шаги, так или иначе, отражаются на графике работы, на графике встреч", – заключил Путин.

Ранее американские СМИ написали, что конгрессмены США могут не успеть утвердить законопроект о новых санкциях против России до Рождества. В связи с этим введение новых ограничений может перенестись на 2019 год. Отмечается, что после недавних выборов законодатели сосредоточены на государственных расходах и судебных назначениях.