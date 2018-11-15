Путин назвал ключевую проблему в отношениях России с США

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Судьба договоров СНВ-III и РСМД находится в числе основных вопросов на повестке возможного российско-американского саммита. Такое заявление сделал Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о вероятных темах встречи с Дональдом Трампом, передает ТАСС.
Президент России подчеркнул, что хочет обсудить с лидером США проблему стратегической стабильности, экономические отношения, ситуацию в Сирии и Иране, а также северокорейскую ядерную программу.
"Есть перспективные направления, в развитии которых заинтересованы как США, так и мы", – сказал Путин. Он отметил необходимость диалога на высшем и экспертном уровнях.
По словам главы государства, антироссийские санкции США могут сказаться на графике контактов лидеров двух стран. В настоящее время Москва и Вашингтон готовятся к беседе президентов на полях саммита G20 в Аргентине.
"Любые недружественные шаги, так или иначе, отражаются на графике работы, на графике встреч", – заключил Путин.
Ранее американские СМИ написали, что конгрессмены США могут не успеть утвердить законопроект о новых санкциях против России до Рождества. В связи с этим введение новых ограничений может перенестись на 2019 год. Отмечается, что после недавних выборов законодатели сосредоточены на государственных расходах и судебных назначениях.
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