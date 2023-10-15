Премьер Британии и король Иордании обсудили деэскалацию на Ближнем Востоке

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретился с королем Иордании Абдаллой II в Лондоне. Они обсудили меры по предотвращению эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии на Даннинг-стрит, 10.

Премьер Великобритании и король Иордании обсудили дипломатические усилия для недопущения дальнейшей эскалации на всем Ближнем Востоке, а также сотрудничество с региональными лидерами, израильским правительством и Палестинской национальной администрацией.

Оба политика подчеркнули важность принятия мер по защите гражданского населения в секторе Газа, в том числе оказавшихся в зоне боевых действий британцев и иорданцев. Помимо этого, они обсудили предоставление гуманитарной помощи нуждающимся.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.