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Западные страны готовы вкладывать большие суммы в уничтожение Украины. Об этом в своем телеграм-канале заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, около десяти лет назад руководство Украины попросило у ЕС порядка 160 миллиардов долларов на благо и созидание, однако получило отказ.

"ЕС нам отказал. Взамен предложил всего один миллиард долларов. Зато оказалось, что на уничтожение Украины им никаких денег не жалко. Те же 160 миллиардов долларов. Запад потратил не на развитие Украины, а на ее разрушение", – заявил он.

Согласно расчетам Азарова, за год США потратили на украинский конфликт 101 миллиард долларов. Еще более 60 миллиардов долларов потратили страны ЕС.

Кроме того, бывший украинский политик уверен, что граждане страны сами поддерживают разрушительный подход Запада.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жители Запада стали задаваться вопросом, куда тратятся средства, выделяемые властями для помощи Украине. Он, назвав позицию украинцев наглой, обратил внимание, что Зеленскому вскоре придется отвечать на возникающие вопросы.



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