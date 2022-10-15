В Киеве и во всех областях Украины объявлена воздушная тревога – СМИ

Фото: ТАСС/Christophe Gateau/dpa/picture-alliance

Во всей Украине, включая Киев, объявлена воздушная тревога, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ и телеграм-каналы.

На опубликованной карте регионов, где объявлена тревога, отмечены все области. Также сообщается о новых взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Несколько часов назад секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев рассказал, что в городе пострадали объекты инфраструктуры и произошел пожар.

Также в соцсетях очевидцев говорится о взрывах в Кривом Роге и Никополе. Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба в своем телеграм-канале написал, что по одному из районов Киевской области был нанесен ракетный удар. Он заверил, что обошлось без жертв.

Ранее Владимир Путин сообщил, что ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетической, военной и коммуникационной инфраструктуры Украины. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ.

Российский лидер рассказал, что Минобороны нанесло удары не по всем 29 объектам на территории Украины. Семь из них не были поражены, но ВС РФ "добирают постепенно". Вместе с тем глава государства подчеркнул, что пока необходимости в массированных ударах по Украине нет.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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