Совет ГД рассмотрит вопрос о приглашении Шойгу на правчас 19 сентября

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Совет Госдумы рассмотрит вопрос о приглашении главы Минобороны Сергея Шойгу на правительственный час 19 сентября. Об этом сообщил глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

"Совет Думы будет рассматривать наше предложение в понедельник. <...> Если коллеги примут предложение, то правительственный час пройдет обязательно в закрытом режиме", – приводит его слова ТАСС.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодняшняя ситуация в сфере безопасности на европейском континенте гораздо хуже, чем в наиболее напряженные периоды холодной войны.

По его словам, в Европу были переброшены значительные силы американской армии, а также в разы выросла численность войск Североатлантического Альянса, размещенных в странах Восточной и Центральной Европы.

