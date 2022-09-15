Глава ЛНР сообщил о попытке ВСУ вести наступление по всему фронту

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ВСУ пытаются наступить по всему фронту, но оснований для паники в ЛНР нет, поскольку союзные силы гарантируют безопасность. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
Он подчеркнул, что ситуация очень напряженная. Противник практически находится у границ Луганской Народной Республики.
"Хочу всех заверить, что оснований для паники нет. Республика живет в штатном режиме. Наша армия, подразделения Народной милиции ЛНР, союзные войска на сегодняшний день гарантируют безопасность наших границ. Поэтому я с уверенностью заявляю, что предпринятая врагом попытка контрнаступления все равно будет прекращена, разбита нашими войсками и мы продолжим очищать территорию ДНР от украинских националистов, выполнять задачи по денацификации и демилитаризации Украины", – цитирует Пасечника ТАСС.
Ранее союзные войска уничтожили порядка 120 военных ВСУ при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области. По словам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, союзные силы сохраняют полный контроль подходов к Кинбурнской косе.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Запорожской области пресечена попытка ВСУ провести разведку боем
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