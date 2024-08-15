МО РФ: Су-34 авиабомбами с УМПК ударил по личному составу и технике ВСУ в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по живой силе и военной технике украинских подразделений в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что после получения подтверждения от разведки об уничтожении целей летчики благополучно вернулись на аэродром вылета.

Бои в Курской области с военнослужащими ВСУ идут с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. В Курской, Белгородской и Брянской областях объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

В результате атак в Курской области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. Общие потери ВСУ, по последним данным, составили до 2 300 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.

По данным командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, ВСУ, предположительно, заходили на территорию Курской области в составе 12 тысяч военнослужащих. Они ставили цель захватить стратегические объекты в Курской области и часть Белгородской области.