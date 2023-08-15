В офисе Зеленского заявили, что Украине нужны системы ПРО

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Киеву нужны системы противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы закрыть небо, а не переговоры с Москвой, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Twitter.

"Только системы ПРО/ПВО и "закрытое небо", а не разговоры об "умиротворении/переговорах", – подчеркнул он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя возможность переговоров между РФ и Украиной, заявил, что в этом нет смысла. Подобная инициатива, уверен он, нужна исключительно странам Запада, которые хотят втянуть Москву в долгий процесс обсуждений.

Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский выразил мнение, что Владимир Зеленский боится заморозки украинского конфликта. Его страх объясняется тем, что после окончания боевых действий, граждане Украины могут начать понимать происходящее внутри государства, считает он.



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