Зампред Общественной палаты Алтайского края погиб при обстреле в ДНР

Фото: официальный сайт Общественной палаты Алтайского края

Заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков оказался в числе погибших при обстреле Шахтерска в ДНР, передает ТАСС.

"Подтверждается информация, что Евгений Александрович погиб в ДНР. Он уехал в начале июля с волонтерской миссией", – рассказал председатель Общественной палаты Юрий Шамков.

По словам Шамкова, трагедия произошла 10 июля в Шахтерском районе. Тело погибшего Новикова доставят в Барнаул на нынешней неделе.

Отдельно Юрий Шамков отметил, что Общественная палата будет ходатайствовать о награждении Евгения Новикова, например, орденом "За заслуги перед Алтайским краем".

Ранее стало известно, что один человек погиб, двое были ранены при обстреле Вооруженными силами Украины пивзавода в Донецке. Всего на территории предприятия находились 32 человека.