Вице-президент Кении Уильям Руто был назван новым президентом страны

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Независимая избирательная комиссия Кении объявила о победе вице-президента страны Уильяма Руто на состоявшихся в стране президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

В первом туре Руто набрал 50,49% голосов избирателей. Конкурент политика, бывший премьер-министр Раила Одинга, получил 48,85%.

Четверо членов избиркома из семи отказались подписать итоговые документы, сославшись на непрозрачность процедуры выборов. В ответ на это глава избирательной комиссии предложил недовольным результатами обратиться в суд.

Президентские выборы состоялись в Кении 9 августа с участием четырех кандидатов. На должность главы государства не выдвигался действующий кенийский лидер Ухуру Кениата в связи с ограничением по числу суммарных президентских сроков.

В июле стало известно о победе Драупади Мурму на президентских выборах в Индии. В политику она пришла еще в 90-х, ранее занимая должности в кабинете министров штата Одиша.