Летчик Ярошенко заявил о возобновлении уголовного дела против причастных к его похищению

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Следственный комитет РФ возобновил расследование уголовного дела в отношении 22-х фигурантов, причастных к похищению летчика Константина Ярошенко.
"Мне позвонили из ростовского СК и сказали, что дело возобновили", – рассказал он в интервью ТАСС.
Ярошенко уточнил, что речь идет в том числе о гражданах Соединенных Штатов и Либерии, а также о компаниях, которые причастны к похищению, пыткам и нарушению международного законодательства и конвенций. Он также рассказал, что дал показания по этому делу, находясь в Ростове-на-Дону.
В конце апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила об обмене осужденного в РФ американского гражданина Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко в результате длительного переговорного процесса.
Сам мужчина после освобождения заявил, что его 12 лет держали в заключении ни за что. Он также добавил, что практически постоянно находился в наручниках и был ограничен в подвижности.
В 2011 году суд в США приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы по обвинению в транспортировке кокаина. Сам Ярошенко назвал обвинение сфабрикованным и отрицал свою вину.
Российский летчик Ярошенко вернулся в Москву
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