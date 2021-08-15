Польша предоставит 45 виз афганцам, сотрудничавшим с Польшей и Евросоюзом

Фото: Francsico Seco/POOL/EPA/ТАСС

Польша выдаст 45 гуманитарных виз гражданам Афганистана, которые сотрудничали с Польшей и ЕС, сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в своем аккаунте в Twitter.

"Я принял решение выдать гуманитарные визы 45 людям, сотрудничавшим с Польшей, делегацией ЕС в Кабуле и членам их семей. Мы выполняем свои союзнические обязательства", – говорится в посте политика.

Ранее Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана.

Талибы также считают, что иностранцы, находящиеся в Кабуле, должны либо уехать, либо зарегистрироваться у новых органов власти. Пройти регистрацию иностранным гражданам придется у администраторов из числа талибов, как только такие должности будут введены.

