Главы МИД ЕС обсудят новые антироссийские санкции 18 июля – СМИ

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Главы МИД стран – членов Евросоюза обсудят новые антироссийские санкции и дополнительную военную помощь Украине в понедельник, 18 июля, в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники во внешнеполитической службе ЕС.

"Я рассчитываю, что министры обсудят дальнейшую поддержку Украины. <...> Санкции против России стоят в повестке. Мы в настоящее время работаем над рядом мер", – рассказал собеседник агентства.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ЕК намерена принять новый пакет санкций в отношении России 15 июля. Источник СМИ уточнил, что ограничения коснутся импорта российского золота через третьи страны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

