В посольстве РФ считают новые санкции Канады необоснованными и контрпродуктивными

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Очередные экономические санкции Оттавы в отношении России являются необоснованными и отразятся на самой Канаде. Об этом ТАСС заявил временный поверенный в делах РФ в Канаде Владимир Проскуряков.

"Как мы неоднократно предупреждали, все экономические санкции обоюдоостры и будут обязательно иметь обратный и побочный эффект для самой Канады", – сказал дипломат.

Ранее власти Канады ввели очередные санкции в отношении нефтегазового, химического и промышленного секторов экономики РФ. В частности, в список добавлены восемь новых отраслей из этих секторов.

8 июля Канада включила в санкционный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, официального представителя МИД РФ Марию Захарову, журналистку Екатерину Андрееву и других. В общей сложности под ограничительные меры подпали 29 физических и 15 юридических лиц из России, в том числе информационное агентство Regnum и Роскомнадзор.

Позже в посольстве РФ в Оттаве, комментируя данные санкции, заявили, что очередные ограничительные меры Канады являются хамством, на которое будет дан ответ. В диппредставительстве отметили, что новый выпад канадского премьер-министра Джастина Трюдо против Москвы еще раз подтверждает бессилие официальной Оттавы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

