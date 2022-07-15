Посольство США в Киеве призвало своих граждан покинуть Украину

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Американское посольство в Киеве призвало находящихся на Украине граждан США покинуть страну по соображениям безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предупреждение дипмиссии.

Как уточняется, диппредставительство предостерегает соотечественников от присоединения к "крупным скоплениям людей" и участия в "организованных мероприятиях". В заголовке уведомления говорится о "ракетной угрозе" на Украине.

Ранее сообщалось, что Пентагон планирует отслеживать гиперзвуковое оружие России и Китая, используя огромные воздушные шары.

Отмечается, что в настоящий момент технология переходит от научного сектора министерства обороны к военным службам. В Пентагоне надеются, что эти аппараты дадут возможность сдерживать гиперзвуковое оружие, производимое в России и Китае.