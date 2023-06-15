Столтенберг заявил об отсутствии гарантий вступления Швеции в НАТО на саммите в Вильнюсе

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Гарантии вступления Швеции в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе отсутствуют. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

По его словам, Швеция выполнила требования Турции, отменив ограничения на поставки оружия и изменив конституцию. Шведские власти также ввели антитеррористическое законодательство, на фоне чего в НАТО считают, что страна должна стать членом организации как можно быстрее, заявил Столтенберг.

"Однако пока гарантий вступления Швеции на саммите в Вильнюсе нет, мы активно работаем над этим", – цитирует его ТАСС.

19 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что на данный момент страны – члены НАТО не готовы принять Швецию в Альянс. По его словам, пока Швеция продолжает позволять ответвлениям группировок, признанных в Турции террористическими, свободно разгуливать по своей территории, Анкара не может положительно отнестись к членству Швеции в НАТО.

Позже СМИ, ссылаясь на источник, сообщили, что Турция может принять решение о вступлении Швеции в НАТО до саммита Альянса в Вильнюсе, который состоится 11 июля. Собеседник издания обратил внимание, что сопротивляться присоединению страны к Альянсу будет сложно, поскольку она выполнила все условия турецких властей.



В Швеции прошли протесты против вступления страны в НАТО