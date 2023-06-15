Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины

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Серия взрывов произошла в Одессе. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Воздушная тревога на Украине в ночь на 15 июня звучит в Киеве и большей части областей страны.

Сообщается, что взрывы также были слышны в Харькове, Кривом Роге и Днепропетровской области Украины.

В ночь на 14 июня также сообщалось о взрывах в Одессе. В ночь на 13 июня стало известно о серии взрывов в Днепропетровской области и в Харькове.

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