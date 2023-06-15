Глава МАГАТЭ может посетить ЗАЭС 15 июня

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Визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси с делегацией на Запорожскую АЭС с высокой степенью вероятности состоится 15 июня. Об этом заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"С высокой степенью вероятности можно сказать, что визит делегации МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг все-таки состоится", – приводит его слова ТАСС.

Карчаа уточнил, что визит Гросси будет однодневным. В ходе посещения станции, глава МАГАТЭ ознакомится с ситуацией, касающейся состояния инфраструктуры обеспечения станции водой.

По словам советника "Росэнергоатома", после подрыва Каховской ГЭС украинскими силами, ЗАЭС не испытывает дефицита воды, а ее потребление носит ограниченный характер.

Кроме того, Карчаа сообщил, что миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет увеличена вдвое, до четырех человек.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова сообщила, что превышений радиационного фона на ЗАЭС нет. По ее словам, ситуация на станции находится под контролем.



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