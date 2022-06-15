США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на 650 млн долларов – СМИ

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Власти США планируют предоставить Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщила журналист Дженнифер Джейкобс со ссылкой на информированные источники.
"Администрация Байдена планирует увеличить финансирование оружия и военной техники для Украины, сообщили источники. <...> Этот транш составит более 650 миллионов долларов", – написала Джейкобс в Twitter.
По имеющейся у Джейкобс информации, в рамках нового пакета помощи Вашингтон планирует поставить Украине противокорабельные крылатые ракеты Harpoon.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил ТАСС, что Соединенные Штаты, поставляя вооружения Украине, являются "соучастниками убийств женщин в Донбассе".
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс разрабатывает план перевода ВСУ с постсоветского вооружения на натовское оружие. Сообщалось, что Столтенберг планирует объявить вечером 15 июня о выделении Украине новой военной помощи, в которую войдут тяжелые вооружения и дальнобойная артиллерия.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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