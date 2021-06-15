Самолет с российской делегацией и журналистами приземлился в Женеве

Фото: AP Photo/Markus Schreiber
В Женеве приземлился самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула. Перед этим лайнер кружил в воздухе, ожидая разрешения на посадку, передает РИА Новости.
Уточняется, что самолет был поставлен в зону ожидания. Задержка составила около часа. Все это время воздушное судно кружило на женевским озером.
Делегация и журналисты прибыли в Женеву работать на встрече Владимира Путина и президента США Джо Байдена, которая состоится 16 июня.
Одной из причин задержки могло стать прибытие главы Соединенных Штатов в Швейцарию. При этом российский лидер прибудет в страну завтра перед переговорами.
Встреча президентов России и Соединенных Штатов в Женеве состоится на вилле Ла Гранж.
Владимир Путин заявил, что на встрече с американским коллегой им необходимо восстановить личные контакты и создать "реально функционирующие механизмы воздействия" по направлениям, которые представляют взаимные интересы. По словам Путина, США также заинтересованы в эффективной работе над стратегической стабильностью и региональными конфликтами.
Песков рассказал о длительности встречи Путина и Байдена в Женеве
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