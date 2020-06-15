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Политика

13:41

РФ не будет терпима к недружественным действиям Чехии – Песков

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что хотя Москва и намерена выстраивать адекватные отношения с Прагой, но недружественные действия терпеть не будет. Об этом сообщает ТАСС.

"Разумеется, мы не можем оставаться индифферентными и терпимыми к недружественным проявлениям со стороны Праги, и каждый раз мы будем отвечать адекватно", – заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что Россия сохраняет заинтересованность в партнерстве и сотрудничестве, причем касается это не только Чехии, но и иных европейских государств.

Ранее посла Чехии в России Витезслава Пивонька вызвали в МИД РФ. По неподтвержденным данным, это может быть связано с дипломатическим скандалом. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова объяснила вызов посла недружественными действиями Праги.

5 июня посольство РФ в Праге получило ноту МИД Чехии с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников дипломатического представительства. Россия в ответ на это признала персонами нон грата двух сотрудников посольства Чехии в Москве.

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