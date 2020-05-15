В Госдуме обратились в ГП по вопросу о фейках зарубежных изданий о коронавирусе в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генеральную прокуратуру РФ по делу о недостоверной информации о смертности из-за коронавируса в стране, предоставленной изданиями Financial Times и New York Times.
Представители нижней палаты парламента запросили прокурорское реагирование в отношении ложных публикаций в зарубежных СМИ, в том числе и тех, которые ретранслировали эти сведения.
Глава комиссии Василий Пискарев отметил, что недостоверная информация была внимательно исследована членами группы. Также он сообщил о русскоязычных изданиях, которые ретранслировали эту информацию.
"Мы изучили публикации этих англоязычных газет, а также выявили ряд зарубежных русскоязычных ресурсов, в том числе ориентированных на отдельные российские регионы, распространявших деструктивный информационный вброс", – передает ТАСС слова Пискарева.
Он добавил, что речь идет о таких СМИ, как телеканал "Настоящее время", медиаресурс "Кавказ. Реалии" и "МБХ Медиа".
Ложные публикации New York Times и Financial Times, в которых утверждалось о занижении данных о смертности в РФ из-за коронавируса, предоставляемых властями, вызвали большой резонанс. В настоящее время вопросом в отношении этой информации занимается Роскомнадзор.
Кроме того, посольство России в Лондоне передало в редакцию Financial Times требование МИД РФ об опровержении недостоверных публикаций. Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что из-за фейков о коронавирусе в РФ зарубежных журналистов не будут лишать аккредитации на территории страны.
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