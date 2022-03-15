Москва и Киев не обсуждали вопрос смены режима на Украине – посол РФ во Франции

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Российская и украинская делегации в ходе переговоров даже не поднимали вопрос смены политического режима на Украине, сообщил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

"Россия не ставит задачи в виде смены режима на Украине, народ должен определять свое будущее", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ на российско-украинских переговорах Леонид Слуцкий заявлял, что прогресс в диалоге Москвы и Киева может перерасти в единую позицию сторон. Кроме того, страны могут подписать совместные документы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

