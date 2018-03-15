В НАТО выразили готовность к политическому диалогу с Россией

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НАТО готова к политическому диалогу и сохранению военных связей с Россией, говорится в ежегодном докладе генсека НАТО Йенса Столтенберга за 2017 год.

Он добавил, что НАТО прилагает усилия, чтобы снизить риски и повысить прозрачность, передает РИА Новости. В документе также отмечается, что НАТО продолжает поддерживать диалог с Россией в сфере авиационной безопасности в Балтийском регионе.

Специальная группа, в которую входят страны региона, Россия и НАТО, создали рекомендации и руководства по регулированию и разрешению возможных проблем между всеми воздушными судами в мирное время, подчеркивается в докладе.