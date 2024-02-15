15 февраля, 18:19Политика
Генсек НАТО заявил о планах поставить Украине 1 млн БПЛА
Фото: 123RF/martinbertrand
Группа стран – членов НАТО решила поставить Киеву один миллион беспилотников. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны государств сообщества в Брюсселе.
"Группа союзников собралась вместе с целью поставить 1 миллион беспилотников Украине", – цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) с 17 февраля начнет пересматривать программу финансирования Украины в рамках 4-летней программы кредитования на 15,6 миллиарда долларов. По информации организации, переговоры миссии МВФ с украинскими властями состоятся в Варшаве.
До этого глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Киев без помощи Запада сможет "продержаться" лишь пару месяцев.
Министр Британии заявил, что Украина должна быть более благодарной за поставки оружия
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