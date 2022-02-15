В ЛДПР рассчитывают, что Жириновский скоро выступит перед СМИ

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает руководить партией, его состояние стабильное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Леонова.

Он подчеркнул, что Жириновскому оказывают всю необходимую помощь.

"Мы рассчитываем, что уже скоро он лично выступит перед вами и ответит на все вопросы", – сказал Леонов журналистам.

Информация о госпитализации Жириновского в Центральную клиническую больницу Москвы появилась 9 февраля. Сообщалось, что политик оказался в больнице несколько дней назад, подключен к аппарату ИВЛ и находится в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней.

В Минздраве позднее рассказали, что врачи оценивают состояние Жириновского как стабильное. Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь.

Однако после этого в СМИ появились сообщения о смерти Жириновского. В ЛДПР призвали не верить таким слухам. Партия попросила правоохранителей найти и наказать злоумышленников, распространяющих ложные сведения.

Позднее в ЛДПР пригрозили остановить работу с интернет-изданиями, которые распространяли непроверенную информацию о состоянии Жириновского.

