Фото: ТАСС/АР/Darko Vojinovic

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) раскритиковал школьника с лентой в цветах Украины.

В местных СМИ появились кадры церемонии награждения победителей олимпиад в Словакии. На данном мероприятии был школьник с лентой в цветах Украины. Он не стал жать руку президенту республики Петеру Пеллегрини.

Фицо спросил у молодого человека, чему его научили родители, а после предложил забрать у него награду на виду у всех журналистов. Словацкий премьер также назвал действия школьника бунтом.

Фицо ранее обвинил президента Украины Владимира Зеленского в умышленной блокировке газа, который перестал поставляться в Европу с 1 января.

При этом Владимир Путин заявил, что Россия готова организовать поставку газа в Европу через Польшу. По его словам, российская сторона не препятствовала поставкам газа в европейские страны.

Кроме того, "Газпром" обещал поставить Словакии газ другим способом. По словам Фицо, компания SPP, которая является крупнейшим словацким энергооператором, заполнила резервуары. Однако власти планируют не прикасаться к этим ресурсам "сколько это будет возможно".

