Депутат не исключил, что в новом правительстве будет много молодых людей

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Депутат Государственной думы Василий Власов прокомментировал отставку правительства. Он не исключил, что в новом составе правительства будет много молодых людей.

"У нас много представителей правительства достаточно молодых – 30–35 лет. Это тот возраст, который для работы в правительстве относительно молодой. Я не исключаю, что кто-то из нового правительства будет, например, в направлении, касающемся молодежной политики", – заявил политик в разговоре с Москвой 24.

Он подчеркнул, что каждый депутат Госдумы готов работать в правительстве, добавив, что если не в качестве министра, то в качестве замминистра или руководителя департамента. Власов предположил, что любому министерству "пригодились бы толковые кадры".

"Я являюсь советником руководителя Росмолодежи. У нас много депутатов, которые готовы работать в структуре. Такая же ситуация с Ростуризмом и министерством науки и высшего образования. Я ничего плохого в этом плане не вижу, наоборот, молодое коалиционное правительство все времена давало больший результат", – отметил депутат.

Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции. Российский лидер поблагодарил правительство за работу, заявив, что удовлетворен достигнутыми результатами.

Дальнейшее решение по составу правительства будет принимать президент. Владимир Путин сообщил о планах ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Дмитрия Медведева. Российский лидер отметил, что Медведев всегда занимался вопросами обороноспособности и безопасности.

Правительство под председательством Дмитрия Медведева было сформировано 18 мая 2018 года. В этом составе – 10 заместителей главы правительства и 22 министерства.

